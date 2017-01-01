Савченко прокоментувала скасування її закону

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Надія Савченко

Нардеп має намір продовжувати працювати над законодавчим полем судової системи

Народний депутат Надія Савченко, коментуючи скасування «закону Савченко», зазначила, що «нічого страшного не сталося, зараз знайдено баланс між старою системою і тією, яка є зараз», пише InfoResist.

«Все нормально. Які проблеми? Коли на комітеті приймалося рішення і правки до закону, я була присутня. І я сказала, що з такими нормами можна погодитися, тому що дійсно потрібно дати слідчим час на розслідування, розумні терміни – рік», – сказала вона.

За словами Савченко, для неї це не стало сюрпризом.

«Цього варто було очікувати, тому що потрібно реформувати всю правоохоронну систему, а не тільки вибірково ставити один закон і потім на нього валити всі гріхи. Тому цей закон якраз зараз балансує між тією системою, яка є, і в яку треба перейти», – додала нардеп.

Савченко зазначила, що «робота не закінчується. Треба продовжувати працювати над законодавчим полем судової системи, бо вона у нас дуже недосконала».