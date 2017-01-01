Савченко розказала про свої почуття до Ляшка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

За словами депутатки, він викликає у неї лише огиду

Як користуватись лобізмом найкраще показує Олег Ляшко. Він наче хитрий жук, який не пропускає жодного голосування без того, щоб не заробити на ньому. Таку думку в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK висловила позафракційний народний депутат Надія Савченко.

«Як тільки він десь бачить якийсь інтерес, він одразу блокує це голосування, опирається, розказує популістичні речі. Потім до нього підходять, або його відкликають, і тут зразу партія дає голоси - все нормально, домовилися», - сказала вона.

«Просто він не може пропустить ні одного закону, щоб йому не «капнуло» в кишеню. Ну як це так? Комусь потрібен закон, а йому за це нічого не дають?! – Ні, треба, щоб із ним домовилися – персонально, тому що він отакий от великий представник. [Такі люди викликають у мене] огиду, таку огиду, що не передать», - додала вона.

Джерело: zik.ua