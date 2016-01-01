Савченко уже хоче привезти ватажків бойовиків у Київ

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Надія Савченко

Савченко має намір провести переговори з Захарченком і Плотницьким у Києві

Народний депутат України Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками терористичних «ДНР» та «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і розраховує провести одну з них в Києві. Про це вона заявила в четвер в ефірі «Шустер Live».

«Я не вважаю, що ці зустрічі мають бути постійними і тривалими у часі, як Мінський процес. Але йшлося при нашій першій зустрічі, що можливі і такі зустрічі. Я вважаю, що не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200-й кілометр. Ми перебуваємо в Україні. І наступного разу можна зустрічатися в Луганську чи Донецьку, а потім - в Києві. І я роблю заявку на наступну зустріч», - заявила Савченко.

Нагадаємо, що прямі переговори між владою України і ватажками бойовиків відкрито підтримує Росія.

7 грудня Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої «ЛНР» Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної «ДНР» провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Савченко впевнена у своїй правоті й, схоже, щиро переконана, що її переговори з лідерами сепаратистів потрібні Україні. Саме так, шляхом переговорів, на думку Надії, можна вирішити більшість проблем на сході країни: від обміну полоненими до цілковитого припинення вогню. Савченко відмовляється визнати Плотницького та Захарченка терористами, називаючи їх «колабораціоністами». Те, що її переговори з лідерами «ЛНР» та «ДНР» були підтримані Москвою, Надію не засмучує.

Джерело: Лівий берег