Савченко в Берліні розповіла, як сильно поважає Захарченка і Плотницького

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Фото AFP Надія Савченко

Депутатка назвала ватажків бойовиків «загнаними, змученими війною людьми, які більше не хочуть воювати, розумними, тверезими»

Народний депутат України Надія Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка. Про це повідомила у себе на сторінці у Facebook журналістка Наталія Фібріг, яка стала свідком цієї заяви.

«Побачила загнаних, змучених війною людей, які більше не хочуть воювати, розумних, тверезих, які заслуговують мою повагу». Надя Савченко пробиває на криваві сльози, які ж Захарченко та Плотницький свої кльові рєбятаі!» - написала вона.

Промову Савченко, за словами Фібріг, знімали відеооператори російських телеканалів.

Як повідомлялось, сьогодні Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосували 237 депутатів.

Сама Савченко сказала, що не переймається виключенням її з делегації.