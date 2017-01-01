Савченко відмовляється від депутатської недоторканності
- Сьогодні, 10:19
-
Розсилка
Надія Савченко
Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності
Народний депутат Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Читайте також
«Третя рiчниця Майдану. Настав час полiтикам виконувати свої обiцянки без третього Майдану! Виконання першої обiцянки : я вiдмовляюся вiд депутатської недоторканностi», - написала Савченко і продемонструвала свою заяву.
Савченко закликала всіх народних депутатів, президента України та українських суддiв зробити те саме.