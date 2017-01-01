Савченко відмовляється від депутатської недоторканності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності

Народний депутат Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Третя рiчниця Майдану. Настав час полiтикам виконувати свої обiцянки без третього Майдану! Виконання першої обiцянки : я вiдмовляюся вiд депутатської недоторканностi», - написала Савченко і продемонструвала свою заяву.

Савченко закликала всіх народних депутатів, президента‎ України та українських суддiв зробити те саме.