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    Савченко відмовляється від депутатської недоторканності

    • Сьогодні, 10:19
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    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності

    Народний депутат Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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    «Третя рiчниця Майдану. Настав час полiтикам виконувати свої обiцянки без третього Майдану! Виконання першої обiцянки : я вiдмовляюся вiд депутатської недоторканностi», - написала Савченко і продемонструвала свою заяву.

    Савченко закликала всіх народних депутатів, президента‎ України та українських суддiв зробити те саме.

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