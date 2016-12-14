Савченко визнала свої списки полонених застарілими

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Надія Савченко визнала помилку

Депутат Надія Савченко визнала, що оприлюднені нею списки полонених повинні бути доповненими та є не коректними на даний момент

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених

Опубліковані нардепом Надією Савченко списки полонених зараз некоректні. Це визнала сама народна обраниця, передає «112 Україна».

За її словами, відповідні списки мають бути уточнені, оскільки інформація застаріла і не відповідає дійсності.

«Списки повинні бути доповненими, вони не є на даний момент коректними, оскільки інформація збиралася протягом 9 місяців, вона в основному вже застаріла», - заявила Савченко.

Вона також зазначила, що планує подати запити до відповідних силових структур для корегування списків. Крім того, Савченко висловилась про те, що такі списки мають перш за все отримати лідери країн «нормандської четвірки».

«Списки не є точними на даний момент, але вони будуть уточнюватися», - резюмувала нардеп.

Як повідомляв радник голови СБУ Юрій Тандіт раніше, Савченко порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених. Крім того, вона відкрила можливість шахраям вимагати гроші в родичів полонених.

Нагадаємо, у списках, оприлюднених Савченко, серед інших осіб, яких вимагають бойовики, були обвинувачені за вбивство на Майдані «екс-беркутівці» Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Сергій Тамтур.

Також там були зазначені Владислав Романюк, Сергій Корчинський та Степан Герасимчук, яких обвинувачують у терактах і подіях в Одесі 2 травня.