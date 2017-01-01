Савченко втекла від останніх подій в Україні до Індії

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Нардеп Надія Савченко

Надія Савченко повідомила, що бере участь у саміті в Індії

Народний депутат Надія Савченко перебуває з «робочою поїздкою» в Індії. Про це повідомляє видання «Гордон».

«У ці дні в мене робоча поїздка до Індії. В Індії я вперше, і на перший погляд мені ця країна здалася малоприємною. Природа й архітектура схожі на Ірак, тільки війни немає. Скрізь брудно, спекотно і душно. Найближче порівняння з Україною – Індія схожа на Крим. Люди дуже повільні й нікуди не поспішають», – розповіла Савченко про свої враження від країни.

За її словами, вона бере участь у саміті, що проходить в Індії. Правда, що це за саміт, Савченко не вказала. «Місце, де проходить саміт, у якому я беру участь, схоже на курорт. Тут багата природа і мало людей, що вже саме по собі приємно», – сказала вона.

«Ще великий плюс цієї поїздки в тому, що я пропущу всі роздорливі свята, тошнотне «Євробачення» і свій день народження... Веселитися в мене немає наснаги, оскільки в Україні ситуація ще й досі така, що не до веселощів... З милою вдячністю відповідати на привітання з днем народження, не відчуваючи ніякої святкової радості, мені дуже обтяжливо... Тому далека Індія в ці дні – саме те, що треба! Та й налагоджувати контакти з Азією теж уже час», – зазначила Савченко.