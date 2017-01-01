Савченко вже не хоче, щоб «закон її імені» скасовували

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Надія Савченко

Нардеп стверджує, що Рада скасувала її закон із порушенням Конституції

Народний депутат Надія Савченко направила депутатське звернення до президента Петра Порошенка із проханням використовувати право вето на рішення парламенту про скасування скандального «закону Савченко». Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, голосування у Верховній Раді 18 травня з припинення дії формули зарахування судом одного дня перебування в слідчому ізоляторі за два дні позбавлення волі, порушує дію ст. 22 Конституції України.

«А саме: «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Звертаю увагу президента України як гаранта Конституції України, що він повинен застосувати право вето щодо проекту Закону, який був прийнятий 18 травня, щоб не допустити порушення конституційних прав українців», - прокоментувала нардеп.

Савченко також звернулася до уповноваженого з прав людини з пропозицією скористатися правом на Конституційне подання про невідповідність Конституції України проекту Закону України, що було прийнято, оскільки обов'язком омбудсмена є захист прав людини.

Як повідомлялось, вчора Надія Савченко, коментуючи скасування «закону Савченко», зазначила, що «нічого страшного не сталося, зараз знайдено баланс між старою системою і тією, яка є зараз». Вона також зазначила, що «робота не закінчується. Треба продовжувати працювати над законодавчим полем судової системи, бо вона у нас дуже недосконала».