Савченко з окупованого Донецька закликала «нормандську четвірку» прискорити обмін полонених

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Надія Саченко

Надія Савченко стверджує, що перебуває на Донбасі «з гуманітарною місією»

Народний депутат України Надія Савченко, яка зараз перебуває в тимчасово окупованому Донецьку, звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених. Савченко стверджує, що багато з них потребують негайної медичної допомоги.

Відповідне звернення до очільників України, Франції, Німеччини та Російської Федерації нардеп розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«Стан здоров'я багатьох з них є важким та потребує негайної та кваліфікованої медичної допомоги, життя деяких з них є під загрозою. Звертаюсь до Вас з проханням негайно прискорити процес обміну військовополонених в рамках Мінської Угоди, що було Вами підписано, адже зараз вкрай необхідно врятувати людські життя полонених та повернути їх сім'ям», - написала Савченко.

Також Надія Савченко поспілкувалась з українськими військовополоненими.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Також сьогодні народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

Сестра Савченко Віра назвала заяви нардепа Ричкової - брехнею.