Савченко закликала до зустрічі із бойовиками

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Народний депутат Надія Савченко

Нардеп виступила проти монополії на обмін полоненими

Щоб збільшити ефективність Мінського процесу, треба відмовитися від монополії на обмін полоненими. Таку думку в кулуарах Верховної Ради висловила народний депутат Надія Савченко.

«Щоб Мінський процес став ефективним, потрібно не віддавати повноваження (по обміну полоненими. - «Главком») трьом-чотирьом людям, які домовляються незрозуміло про що і закрито від людей. А треба виносити це на широку публіку, щоб ми все знали і мали більший результат», - сказала вона.

Списки полонених, за її словами, в майбутньому будуть поповнюватися іменами мирних громадян, що були взяти в полон.

«Якби у нас була визначена чітка позиція, що у нас йде війна, а не якась незрозуміла АТО, ми б розуміли, що всі люди, які знаходяться на тих територіях (територіях Донецької та Луганської областей, що тимчасово не підконтрольні Україні. - «Главком»), є заручниками. Вони захоплені. Люди, які не мали прямого відношення до війни, так само можуть бути серед затриманих за те, що не розділяють ідею захоплення всього світу «руським миром», - сказала Савченко, додавши, що за цих людей треба боротися.

Вона також зазначила, що не була запрошена до участі у відеоконференції гуманітарної підгрупи 18 січня для обговорення питання обміну полоненими на Хрещення, проведення якої (за обов’язкової участі Віктора Медведчука) було запропоновано представниками «ДНР» . Проте акцентувала увагу на тому, що такі відеоконференції потрібні, і до них потрібно долучатися.

«Повинні бути зустрічі, більш реальні зустрічі, які будуть приносити результат. Ворогуючим сторонам потрібно зустрічатися, якщо вони хочуть знайти порозуміння і вирішення конфлікту. Навіть ставлячи ультиматум потрібно зустрічатися. Тому цей процес треба запустити потужніше. І, не дивлячись на те, що війна може продовжитися, повинно бути гуманітарне вікно для обміну всіх на всіх». - сказала нардеп.

Нагадаємо, раніше Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала списки полонених українців, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.