Савченко закликала голосувати за введення мовних квот на телебаченні

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Фото «Апостроф» Надія Савченко

Погано, що введення квот на телебаченні відбувається з-під палки – нардеп

Народний депутат Надія Савченко переконана, що законопроект про квоти на українську мову в ефірі телеканалів необхідно прийняти. Про це вона сказала в кулуарах Верховної Ради.

«Треба прийняти, треба перетерпіти. Це буде добре для української мови. Погано, що це іде з-під палки», – наголосила вона.

Савченко зауважила, що від введення квот «ніхто не помре». «Мовні квоти – планомірний напрямок дії законів. Ми вже стали на ці рейки», – додала вона.

Крім того, на думку нардепа, «продукт, особливо реклама, яка іде на просторах України, повинна платити гроші виключно в український бюджет – нічого страшного в цьому не бачу». «Хтось не зрозуміє про памперси або дитяче харчування або квіти українською мовою? Я думаю, зрозуміють», – додала вона.

Нагадаємо, 9 березня президент Петро Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.