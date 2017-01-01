Савченко закликала не шукати в її діях руку Кремля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Савченко переконана, що все, що вона зробила на сьогодні, не принесло жодних негативних результатів

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що усвідомлює свій вчинок (оприлюднення списків полонених), але не вбачає у цьому жодної проблеми. Про це вона сказала ефірі телеканала ZIK.

«Я хочу закликати політиків припинити шукати в моїх діях умисне зло, російську пропаганду та руку Кремля. Я вмію дотримуватися закону, я ніколи не притягувалася до кримінальної відповідальності. Я так само вмію зберігати державну таємницю, адже 10 років прослужила у Збройних силах України», – наголосила Савченко.

Депутат додала, що завжди продумує кожен свій крок, і наразі її дії ще нікому не нашкодили.

«Усе, що я зробила на сьогодні, не принесло жодних негативних результатів. Натомість ми змогли обміняти двох полонених на п’ятнадцятьох українців. Я вважаю, що цю справу давно необхідно було розморожувати. Три роки в країні немає чіткої державницької позиції щодо війни. Натомість за нас справу роблять європейці, виголошуючи резолюції, що агресором є Росія. Однак я маю не ту позицію, яку всі звикли чути. Я не маю жодної прихильності до ворогів України, але бачу війною такою, яка вона є насправді, і я кажу про це відкрито. Тому, звісно, це не подобається багатьом», – наголосила Савченко.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.

Того ж дня, 10 січня, Савченко опублікувала відкориговані списки полонених.