Савченко заявила, що не виключена з комітету з нацбезпеки: це був цирк Пашинського

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Рішення про моє виключення не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні в ВРУ, зазначила нардеп

Народний депутат України Надія Савченко в ефірі телеканалу «

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в програмі « Люди. Hard talk. LIVE » заявила, що вона не була виключена з комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони, і досі є її членом.

«Ні, я не була виключена. Це був черговий цирк і бажання Пашинського (Сергій, голова комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони, - ред.) це зробити. Це рішення було прийняте на комітеті, але воно не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні в ВР. Тому в даний час залишаюся в комітеті нацбезпеки і оборони», - заявила Савченко.