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    Савченко заявила, що не виключена з комітету з нацбезпеки: це був цирк Пашинського

    • Вчора, 23:27
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    Рішення про моє виключення не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні в ВРУ, зазначила нардеп

    Народний депутат України Надія Савченко в ефірі телеканалу «112 Україна» в програмі «Люди. Hard talk. LIVE» заявила, що вона не була виключена з комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони, і досі є її членом.

    «Ні, я не була виключена. Це був черговий цирк і бажання Пашинського (Сергій, голова комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони, - ред.) це зробити. Це рішення було прийняте на комітеті, але воно не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні в ВР. Тому в даний час залишаюся в комітеті нацбезпеки і оборони», - заявила Савченко.

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