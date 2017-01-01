Савченко заявила, що ніколи не пропонувала здати Крим

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Віра Савченко звинувачує ЗМІ у перекручуванні слів сестри

Народний депутат Надія Савченко заявляє: не стверджувала, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки, якщо здати Крим Росії. Про це вона сказала під час засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки.

«Я ніколи не говорила, що Крим треба здати. Його здали. Я хочу, щоб людям не дурили голову. Ті, хто з високих трибун кричить вам, що Крим ми не здали, здали його в 2014 році», – сказала Савченко.

Нагадаємо, що вчора нардеп заявила: «Щодо того, що якщо це буде зроблено мирним шляхом, про те, що Росія не витримає санкцій – це буде обов'язково здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик».

Зазначимо також, що Віра Савченко звинувачує ЗМІ у перекручуванні слів сестри.

Нагадаємо, Комітет Ради з нацбезпеки проголосував за виключення Савченко.

Раніше в СБУ заявили, що Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників.

Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.