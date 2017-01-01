Савченко заявила, що ще не час розповідати про розстріли на Майдані

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Савченко бачиоа, як починалась стрілянина На Майдані



Про це з зналася Надія Савченко, народний депутат України, ветеран АТО, колишня бранка Кремля.

«Я бачила, як починалася стрілянина. Що відбувалося саме того дня, як починалося, що говорилося зі сцени спочатку, що говорилося потім. Я бачила, звідки були постріли – з готелю, ще звідкись, оці снайперські кулі.

Наразі, як вважає Савченко, нікому не вигідно відкрити правду про розстріл Небесної Сотні до кінця. Водночас Надія зізналася, що була у той день на Майдані », - заявила Савченко.

«Я бачила там те, що бачила, робила те, що робила. Дала свідчення слідчим по Майдану. 21 квітня – черговий допит», – пояснила Савченко.

Нардеп заявила, що має власне бачення усіх подій. «Я сказала про це слідчим. Поки не стану це озвучувати. Бо бачила більше, ніж може хтось, і комусь хотілося б у те вірити.

Але якщо вони не доведуть справу до кінця, то коли розпочнемо народним трибуналом розслідування – тоді й можна буде відкрити карти. Зараз не час вносити смуту», – відзначила Савченко.

Ветеран АТО прокоментувала інформацію про втечу беркутівців після звільнення з СІЗО до Росії.

На думку нардепа, «Беркут» був пішаком для Януковича і Захарченка. «Вони знайшли олов’яних солдатиків, щоб їх «покрошили». Звичайно, ніколи не досягнуть під час розслідування до Януковича. Він говорив, що «Беркут» перевищив свої повноваження, він наказів нібито не віддавав. Я не знаю, чи беркутівці втекли, але якщо переїхали в Росію, то, певне, одержали гарантії безпеки.

Вони тут відсиділи досить довгий термін – їх то арештовували, то звільняли. Я думаю, що всі покази вони дали. Не думаю, що вони такі дурні, щоб чогось не знали. Справа в тому, чи будуть слідчі афішувати інформацію і на кого це виведе», – зауважила Савченко.