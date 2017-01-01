Савченко заявила, що українська влада «має неукраїнську кров» (відео)

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Надія Савченко

Надія Савченко вважає, що зараз в Україні «єврейське іго»

Народний депутат Надія Савченко заявила, що українська влада «має неукраїнську кров». Дивне висловлювання Савченко зробила в ефірі каналу Newsone у відповідь на дзвінок в студію.

Якась жінка з Кривого Рогу заявила, що зараз в Україні «єврейське іго».

«Було татаро-монгольське іго, було польське іго для України, зараз єврейське іго для України. Чому ви про це мовчите?» - заявила глядачка.

Савченко з таким твердженням погодилася. «Так, спасибі! Хороше запитання. Якщо про це говорить народ, то він каже правду. І, так, влада у нас, якщо так взяти, дійсно має кров неукраїнську, скажімо так. Говорити про це можна - що з цим робити? треба думати і діяти!» - заявила вона.

Відео із записом ефіру виклав в соцмережах директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

Як повідомлялося, радник глави СБУ Юрій Тандіт заявив, що спецслужби країни-агресора РФ використовують народного депутата Надію Савченко «втемну».

Джерело: Четвертая власть