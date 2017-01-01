Савченко заявляє, що влада готується її «зачистити»

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Надія Савченко

Влада намагається знищити мене, каже нардеп

Народний депутат Надія Савченко стверджує, що начебто українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Влада намагається зараз знищити мене. Перший дзвінок мені був – це був наказ з Банкової – про моє зачищення. Другий наказ був на провокацію адміністрації Авакова. Наступна диверсія вже готується проти мене. Але я, в принципі, розумію, що тепер я говоритиму правду до кінця», – зазначила Савченко.

Як повідомлялося, Савченко також заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручниками, а догляд за квартирою тещі.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном. Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.