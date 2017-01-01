Сайт е-декларацій нарешті працює, хоч і повільно

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Фото: Укрінформ

Близько 400 тис. декларантів не встигають через збої в роботі реєстру подати декларації до 1 квітня

Єдиний державний реєстр електронних декларацій запрацював, однак повільно.

Пре це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Реєстр працює повільно. Наразі багато користувачів», - йдеться у графі «стан функціонування реєстру».

Як повідомлялося, Єдиний державний реєстр електронних декларацій напередодні припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

31 березня завершується другий етап декларування, при цьому реєстр для подання е-декларацій фактично не працює.