Сбербанк Росії почав обслуговувати клієнтів із «паспортами» «Л/ДНР»

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«Паспорт» «ДНР»

В інших російських банках діють обмеження при роботі з власниками таких «документів»

Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

«На сьогодні Сбербанк готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку», – сказали в прес-службі фінансової установи.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Києву. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Раніше повідомлялося, що російські банки не почали обслуговувати людей з «паспортами» псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР», незважаючи на указ Путіна.

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Джерело: Радіо Свобода