Сбербанк розблокував роботу відділення в Тернополі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Припинено роботу одного з відділень банку в Дніпрі й одного київського відділення

Російський Сбербанк 20 березня розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані. Про це сказано в повідомленні прес-служби банку.

У суботу, 18 березня, було заблоковане відділення банку в Тернополі.

«Сьогодні силами співробітників банку відділення було розблоковане й відкрилося о 9:00 у штатному режимі», – повідомляє прес-служба банку.

Як і раніше, припинено роботу одного з відділень банку в Дніпрі й одного київського відділення.

За фактом всіх інцидентів банк подав заяви до правоохоронних органів.

Всі решта відділень банку працюють без змін.

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Джерело: Українські новини