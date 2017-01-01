Сбербанк відсьогодні ввів нові обмеження для українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Сбербанку зазначають, що тимчасові заходи здійснюються для того, щоб банк працював стабільно

16 березня Сбербанк запровадив низку тимчасових обмежень на видачу готівки та безготівкові операції для громадян України.

Про це повідомляє прес-центр Сбербанку в Україні.

У відомстві зазначають, що такі тимчасові заходи здійснюються для того, щоб банк працював стабільно, а також, щоб уникнути порушень операційної діяльності, внаслідок протиправних дій третіх осіб.

Таким чином обмеження було накладено на видачу готівки у національній та іноземній валютах, а також банківських металів, з поточних рахунків фізичних осіб через каси банку в розмірі 30 тисяч гривень на добу на одного клієнта.

Також в розмірі 30 тисяч гривень було обмежено здійснення безготівкових операцій з поточних рахунків фізосіб на добу.

Щодо рахунків на картці, то тут було накладено ліміт на проведення будь-яких безготівкових операцій з карткових рахунків (в тому числі, але не виключно, переказів з карт банку), розрахунків ними в торгово-сервісних мережах та інтернеті в розмірі 30 тисяч грн. / $1100 / 1000 євро на добу за одним рахунком клієнта.

Також обмежили оплату карткою операцій зняття готівки з карткових рахунків в розмірі 20 тисяч грн. / $750 / 700 євро на добу за одним рахунком клієнта.

«Виплата (погашення) іменних депозитних (ощадних) сертифікатів для фізичних осіб проводиться тільки через поточний рахунок клієнта», - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, НБУ пропонує ввести санкції у вигляді попередження відтоку капіталу за межі України.

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки, Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.