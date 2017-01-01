СБУ підозрює, що облрада, підконтрольна «Батьківщині», виділяла мільйони на зміну конституційного ладу

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Головою Київської обласної ради є представниця політичної сили Тимошенко Ганна Старикова

Кошти, виділені Київською обласною радою, виводилися з комунальних підприємств на рахунки юридичних та фізичних осіб

Служба безпеки України підозрює ряд комунальних підприємств Київської області у фінансуванні протестних акцій з метою посягання на територіальну цілісність України.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 2 березня.

У ході розслідування встановлено, що сесією Київської обласної ради сьомого скликання від 6 вересня 2016 року № 183-08-VІІ «Про затвердження окремих статутів комунальних підприємств Київської обласної ради та збільшення їх статутних капіталів» прийнято рішення виділити на збільшення статутного капіталу комунальних підприємств «Києво-Святошинська тепломережа», «Кагарликтепломережа», «Тетіївтепломережа», «Переяслав-Хмельницьктепломережа», «Бородянкатепловодопостачання» 35 мільйонів гривень.

Виділені кошти після надходження на рахунки комунальних підприємств переказувася на рахунки підконтрольні юридичним та фізичним особам-підприємцям, і відтак переводилия у готівку, за рахунок якої начебто здійснюється матеріальне забезпечення акцій протесту з метою зміни меж території України.

Для перерахування виділених грошових коштів використовувалися 26 рахунків комунальних підприємств, відкритих в «Ощадбанку».

Печерський райсуд надав СБУ тимчасовий доступ для вивчення інформації про рух грошових коштів на рахунках комунальних підприємств в «Ощадбанку» у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва задовольнив ряд клопотань правоохоронних органів, які перевіряють ВГЖО «Дар життя», яке належить лідеру Прогресивної Соціалістичної Партії України Наталії Вітренко на причетність до отримання коштів через російський фонд, що мали бути використані для ведення пропагандистської роботи з дискредитації діючої влади в Україні.

Сама Вітренко вважає, що «мета цих дій СБУ– це політична репресія, дискредитація її в очах суспільства як кримінального злочинця».

Крім цього, у матеріалах провадження фігурує громадська організаця «Антикорупційний рух «Стоп корупція», головою якої є депутат Київської обласної ради від ВО «Батьківщина» Олег Кищук. 18 листопада 2016 року в орендованому приміщенні цією ГО правоохоронці вилучили речі, які призначались для постійного проживання невстановлених осіб для організації та проведення акцій протесту з метою зміни меж території України.

Як відомо, Київську обласну раду очолює ставлениця ВО «Батьківщина» Ганна Старикова. У квітні 2016 року в кабінеті Старикової співробітники Київської обласної прокуратури і СБУ за санкцією Печерського райсуду столиці намагалися провести обшук і виїмку документів.

Про деталі справи читайте тут:

Суд арештував майно організації, яку очолює Вітренко: підозрюють у посяганні на цілісність України