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    СБУ цього року звинуватила у держзраді понад 80 українців

    • Сьогодні, 10:32
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    Вже вісім осіб, звинувачених у держзраді, відбувають покарання

    Протягом 11 місяців 2016 року відкрили кримінальні провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада) проти 84 громадян України

    Про це повідомляють у СБУ.

    З них уже засуджено 8 осіб.

    За 11 місяців 2016 року за напрямком контррозвідки розпочато 330 кримінальних проваджень. З них за ст. 114 ККУ (шпигунство) – стосовно п'ятьох іноземців (у т.ч. двох громадян Росії), засуджено одну особу.

    Загалом винесено вирок суду 74 особам.

    Разом з тим контррозвідка перевіряє 89 осіб, яких підозрюють у причетності до кадрового складу іноземних спецслужб; 599 осіб, яких підозрюють у причетності до агентурної мережі спецслужб іноземних держав; 48 осіб, яких підозрюють у причетності до кадрового складу «ДНР/ЛНР».

    Нагадаємо, як раніше заявив генпрокурор Юрій Луценко, справу про державну зраду Віктора Януковича найближчим часом, після кількох важливих слідчих дій, буде перекваліфіковано в обвинувальний акт, який буде заочно вручено колишньому президенту.

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