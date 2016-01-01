СБУ цього року звинуватила у держзраді понад 80 українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже вісім осіб, звинувачених у держзраді, відбувають покарання

Протягом 11 місяців 2016 року відкрили кримінальні провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада) проти 84 громадян України

Про це повідомляють у СБУ.

З них уже засуджено 8 осіб.

За 11 місяців 2016 року за напрямком контррозвідки розпочато 330 кримінальних проваджень. З них за ст. 114 ККУ (шпигунство) – стосовно п'ятьох іноземців (у т.ч. двох громадян Росії), засуджено одну особу.

Загалом винесено вирок суду 74 особам.

Разом з тим контррозвідка перевіряє 89 осіб, яких підозрюють у причетності до кадрового складу іноземних спецслужб; 599 осіб, яких підозрюють у причетності до агентурної мережі спецслужб іноземних держав; 48 осіб, яких підозрюють у причетності до кадрового складу «ДНР/ЛНР».

Нагадаємо, як раніше заявив генпрокурор Юрій Луценко, справу про державну зраду Віктора Януковича найближчим часом, після кількох важливих слідчих дій, буде перекваліфіковано в обвинувальний акт, який буде заочно вручено колишньому президенту.