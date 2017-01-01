СБУ: Dragon Capital використовувала російські шпигунські програми

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Сьогоднішні обшуки в Dragon Capital пов'язані з тим, що дана компанія викрита у використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

Інвестиційна компанія Dragon Capital використовувала російське шпигунське програмне забезпечення. Цю інформацію Еспресо.TV підтвердила речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

За її словами, сьогоднішні обшуки в Dragon Capital пов'язані з тим, що дана компанія, а також інші сім неназваних, були викриті у продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

Гітлянська відмовилась назвати інші компанії, щодо яких СБУ проводить слідчі дії.

Як повідомляв «Главком», СБУ викрила керівництво восьми компаній на продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

Також сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital . Під час обшуку правоохоронці вилучили ряд комп’ютерів. Співробітники СБУ заявили, що на них стоїть неліцензійне програмне забезпечення.

Директор з маркетингу та комунікацій компанії стверджує, що на комп’ютерах, які вилучила СБУ у інвестиційній компанії Dragon Capital, стоїть ліцензійне програмне забезпечення.