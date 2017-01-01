СБУ є найбільшим порушником прав людини в Україні – правозахисник

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Євген Захаров, правозахисник

Євген Захаров заявив, що СБУ використовує насильницькі зникнення

Правозахисник Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що Служба безпеки України є найбільшим порушником прав людини в Україні. Про це він сказав під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

За його словами, незважаючи на те, що за законом СБУ не має права мати слідчі ізолятори, натомість вони створені. До офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини надходять скарги щодо катування, половина з цих скарг стосуються СБУ, повідомив Захаров.

«Працівники СБУ не надають допуск адвоката до затриманого для надання правової допомоги. Це хронічна проблема. Вони затримують без дозволу слідчого судді. Це пов’язано з тим, що закон про Службу безпеки не містить всіх тих обмежень, які є для поліції, що міститься в Кримінально-процесуальному кодексі. Наприклад, за законом СБУ не може мати в своєму підпорядкуванні слідчих ізоляторів, тим не менше вона їх має, утримує там багато людей, формує так званий обмінний фонд людей, я розумію, що вона змушена це робити. Але робиться це в спосіб, який абсолютно неприйнятний з позицій прав людини», - говорить правозахсник.

Він зазначив, що фактично СБУ використовує насильницькі зникнення, що є злочином за міжнародним правом. Це заборонено Міжнародною конвенцією про заборону насильницьких зникнень.

«Одна зі статей цієї Конвенції оголошує, що навіть стан війни і надзвичайний стан не є виправданням застосування таких засобів. Тим не менше, ціла державна установа - СБУ - цим займається. На жаль, жодної реакції СБУ немає на такі зауваження з боку правозахисників», - резюмував Захаров.

Дивіться запис прес-конференції: