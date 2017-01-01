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    СБУ ліквідувала на Київщині мережу з торгівлі зброєю із зони АТО

    • Сьогодні, 15:18
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    Зброя із зони АТО
    Зброя із зони АТО

    Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності

    Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою ліквідувала на Київщині мережу з торгівлі зброєю з району проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Під час обшуків у помешканнях двох жителів Київської області співробітники спецслужби вилучили два автомати Калашникова, підствольний гранатомет та 43 постріли до нього, три гранати Ф-1, 22 запали до гранат, бойки та магазини до АК, оптичний приціл, понад 10 тисяч набоїв різного калібру та ін.», – йдеться в повідомленні.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії із встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.

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    СБУ ліквідувала на Київщині мережу з торгівлі зброєю із зони АТО
    СБУ ліквідувала на Київщині мережу з торгівлі зброєю із зони АТО
    СБУ ліквідувала на Київщині мережу з торгівлі зброєю із зони АТО

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