СБУ ліквідувала у Харкові мережу виготовлення і збуту зброї

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До складу злочинного угруповання входили близько двадцяти учасників з різних регіонів України

Всеукраїнську мережу з виготовлення, збуту і контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів з центром у Харкові ліквідувала Служба безпеки України за процесуальним керівництвом прокуратури. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

До складу злочинного угруповання входили близько двадцяти учасників з різних регіонів України, а організатором був мешканець Харкова, студент одного з вищих навчальних закладів. Зловмисники майже рік купували в Україні та за кордоном стартову, сигнальну, травматичну зброю та переробляли її у бойову. Покупців підшукували через Інтернет, створивши сторінку в одній з російських соціальних мереж.

Під час багатоходової спецоперації оперативники спецслужби задокументували низку фактів незаконного збуту членами угруповання бойових пістолетів ПМ і ТТ. 28 квітня співробітники СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску «Щербаківка» одного з членів банди, який намагався вивезти з України два бойових пістолети ПМ та одинадцять травматичних пістолетів. Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями мешкання членів злочинного угруповання у Харкові, Києві та Миколаєві. Під час обшуків вилучено ще понад 35 одиниць зброї, пристосованої до стрільби бойовими набоями: автомати Калашникова, пістолети-кулемети ППС, «Скорпіон», пістолети ПМ, ТТ, «Carrera», револьвери «Наган», «РФ», «Сафарі».

Також вилучено понад півтисячі набоїв різного калібру, гранати Ф-1 та РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартові, сигнальні і травматичні пістолети, підготовлені до переробки у бойові, велику кількість комплектуючих до зброї, металообробні станки і обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї та бойових набоїв. Крім цього, співробітники спецслужби отримали інші докази протиправної діяльності членів групи: банківські картки, що використовувалися для інтернет-розрахунків із замовниками, гроші, одержані злочинним шляхом, підроблені паспорти для здійснення поштових відправлень тощо.

Двом організаторам злочинної групи вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Судом обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно інших учасників групи кримінальне провадження здійснюється за ст. 263 КК України. Слідство триває.

Раніше Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) зареєструвала збільшення заборонених важких озброєнь на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу на 750%.