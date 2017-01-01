СБУ ліквідувала в Ужгороді банду контрабандистів зброї та наркотиків з ЄС
- Сьогодні, 07:33
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Правоохоронці вилучили майже дев’ять, велику кількість набоїв і близько 0,5 кг кокаїну
Співробітники СБУ затримали чотирьох громадян, підозрюваних в контрабанді зброї і наркотиків з Європейського Союзу, вилучивши у них арсенал зброї та 0,5 кг кокаїну.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Злочинне угруповання контрабандистів зброї і наркотиків з країн Центральної Європи ліквідували в Ужгороді співробітники Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили у чотирьох затриманих п'ять пістолетів іноземного виробництва з глушниками, чотири пістолети-кулемети «Скорпіон», велику кількість набоїв різного калібру і близько 0,5 кг кокаїну.
Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються усі причетні до протиправної діяльності.
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