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    СБУ ліквідувала в Ужгороді банду контрабандистів зброї та наркотиків з ЄС

    • Сьогодні, 07:33
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    Частина вилученої зброї
    Частина вилученої зброї

    Правоохоронці вилучили майже дев’ять, велику кількість набоїв і близько 0,5 кг кокаїну

    Співробітники СБУ затримали чотирьох громадян, підозрюваних в контрабанді зброї і наркотиків з Європейського Союзу, вилучивши у них арсенал зброї та 0,5 кг кокаїну.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ. 

    «Злочинне угруповання контрабандистів зброї і наркотиків з країн Центральної Європи ліквідували в Ужгороді співробітники Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні. 

    Правоохоронці вилучили у чотирьох затриманих п'ять пістолетів іноземного виробництва з глушниками, чотири пістолети-кулемети «Скорпіон», велику кількість набоїв різного калібру і близько 0,5 кг кокаїну. 

    Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються усі причетні до протиправної діяльності.

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    Затримання одного зі злочинців

    Нагадаємо, у ніч на середу, 17 травня, на Закарпатті демобілізований учасник АТО кинув у кафе бойову гранату.

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