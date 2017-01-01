СБУ на Донеччині вдруге затримала чоловіка, який працював на терористів

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Рецидивіста вже притягували до відповідальності за співпрацю із проросійськими бойовиками на Донбасі

На Донеччині правоохоронці затримали громадянина України, який співпрацював з представниками терористичної організації «ДНР». Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та за клопотанням прокуратури Донецької області судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Так, заарештованого підозрюють у зборі та передачі членам терористичної організації «ДНР» інформації щодо переміщення, дислокації військовослужбовців Збройних сил України інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

Окрім цього, встановлено, що раніше вказаного громадянина вже притягували органи безпеки до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Він перебував під вартою, проте у березні 2016 року колегією суддів Селидівського міського суду Донецької області був виправданий та звільнений з-під варти.