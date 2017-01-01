СБУ на Херсонщині обшукала поліцейський відділок через витік секретних даних

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До СБУ звернувся місцевий житель, який передав правоохоронцям флешку, на якій зберігався документ з грифом «цілком таємно»

У Горностаївському районі Херсонщини СБУ обшукала відділення Нацполіції через підозру в розголошенні державної таємниці.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

До спецслужби звернувся місцевий мешканець, який передав правоохоронцям флешку-накопичувач. На носії зберігався документ із грифом «цілком таємно». Оперативники встановили, що флешка, на якій до того ж заборонено зберігати секретну інформацію, належить одному з працівників поліції.

Співробітники СБУ також задокументували, що у відділенні поліції намагалися приховати цей факт шляхом махінацій із офіційними документами. У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 328 (розголошення державної таємниці) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, у відділенні Нацполіції проведено обшуки.

Під час обшуків було вилучено матеріали, що доводять вчинення поліцейськими кримінального правопорушення.