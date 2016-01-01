СБУ нагадали про «терористичний акт» проти Медведчука і його руху

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Віктор Медведчук

У Медведчука нагадали, що 21 листопада 2016 року невідомі у Києві здійснили напад на офіс Громадського руху

Громадський рух «Український вибір» закликає Службу безпеки України провести об'єктивне розслідуванням погромів, що відбувалися у центрі столиці України у День Гідності та Свободи. Про це повідомляє сайт руху.

«Шевченківський районний суд м.Києва 12 грудня зобов'язав Службу безпеки України негайно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинення кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 258 КК України «Терористичний акт», проти Громадського руху «Український вибір – Право народу» і його лідера Віктора Медведчука», - йдеться у заяві виконкому організації.

У Медведчука нагадали, що 21 листопада 2016 року невідомі у Києві здійснили напад на офіс Громадського руху, який супроводжувався підпалом, знищенням майна та погрозами фізичної розправи над співробітниками. У цей час в офісі перебували більше десяти співробітників Руху, для життя яких виникла реальна загроза.

«Організаторами та натхненниками цього нападу стали керівник руху ОУН М.Коханівський і прес-секретар «Правого сектору» А. Скоропадський, які підбурювали до насильницьких дій і масових заворушень, до походу «на розгром офісу «Українського вибору» і його знищення. Одним із керівників погрому був народний депутат від Радикальної партії України І.Мосійчук», — стверджують в «Українському виборі».

«Однак, незважаючи на те, що заяву про вчинення злочину було відправлено ще 22 листопада, протягом трьох тижнів уповноважені особи СБУ не реєстрували її і, відповідно, не проводили розслідування. Громадський рух «Український вибір — Право народу» закликає Службу безпеки України підтвердити численні гучні заяви про боротьбу з тероризмом в Україні реальними діями — об'єктивним розслідуванням погромів, що відбувалися в центрі столиці нашої держави у День Гідності та Свободи», — йдеться у повідомленні.