СБУ накрила транснаціональне злочинне угруповання

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Затримання членів транснаціонального злочинного угруповання

Угруповання займалося контрабандою сильнодіючих лікарських засобів із вмістом метандієнону та нандролону

Служба безпеки України припинила діяльність транснаціонального злочинного угруповання, причетного до контрабанди сильнодіючих лікарських засобів (анаболічні стероїди). Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зловмисники під керівництвом громадянина однієї з європейських країн контрабандно ввозили в Україну з території однієї з сусідніх країн сильнодіючі лікарські засоби із вмістом метандієнону та нандролону. Потім анаболіки переправляли поштою кінцевим замовникам до ЄС, США та в країни Південної Америки. За місяць ділки пересилали до двох тисяч поштових відправлень вартістю понад 100 тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали чотирьох членів угруповання та провели 18 обшуків на території Київської та Одеської областей у складських приміщеннях, місцях мешкання та автомобілях контрабандистів.

У ході слідчих дій співробітники СБ України вилучили сильнодіючі лікарські засоби на суму понад 700 тисяч доларів, більше ніж 120 тисяч доларів готівкою та «чорну» бухгалтерію, що підтверджує протиправну діяльність учасників оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч 2 ст. 201 Кримінального кодексу України. Трьом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.