СБУ не дозволила закупити російські автобуси на 2,4 млн гривень

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Автобус ПАЗ

Тендерний комітет після втручання спецслужби відхилив пропозицію переможця торгів

Співробітники Служби безпеки України попередили у районі проведення антитерористичної операції завдання державі збитків на 2,4 млн гривень під час тендерних закупівель.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, одне з комунальних підприємств міста Лиман Донецької області проводило відкриті торги на закупівлю транспорту, переможець яких мав постачати замовнику автобуси марки ПАЗ виробництва ООО «Павловский автобусный завод» (Російська Федерація).

Служба безпеки нагадує, що це є прямим порушенням вимог розпорядження Кабінету міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

«Після втручання Служби безпеки України тендерний комітет відхилив пропозицію переможця торгів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за підрахунками «Главкома», минулого року українські державні структури закупили російських автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень. Це у 2,5 разу більше, ніж було витрачено у 2015 році.