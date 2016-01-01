  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    СБУ не підтверджує передачу заручниць бойовиків через Савченко

    • 26 Грудня, 20:10
    • Розсилка
    Юрій Тандіт
    Юрій Тандіт

    «Як будуть далі використовувати Савченко — ми не можемо сказати, ми в цьому участі не беремо»

    В Службі безпеки України не підтверджують передачу двох українських заручниць з підкотрольних самоназваним «ДНР» та «ЛНР» територій Надії Савченко

    Про це Громадському повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

    «Немає ніякого обміну. Зрозуміло вже всім, що намагаються маніпулювати з того боку і з боку Росії нашими відомими політиками. Ми тільки говоримо про те, що ми забезпечуємо процес звільнення заручників. Як будуть далі використовувати Савченко — ми не можемо сказати, ми в цьому участі не беремо», —  сказав він.

    За його словами, Україна готова передати протилежній стороні 15 заручників. Також українська сторона наполягає на обміні полоненими у форматі "228 на 58". За його словами, така формула узгоджена с ОБСЄ.

    «Ми готові віддавати за кожного нашого заручника 3 людей та більше. І зараз прийняте рішення обміняти 228 людей на наших 58», — сказав він.

    Нагадаємо,ватажки бойовиків заявили, що передадуть Савченко двох полонених жінок.

    У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

    Також у Мін'юсті назвали переговори Савченко з бойовиками неприпустимими.

    Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими

    Нагадаємо, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів. 

    Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

    Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

    Читайте також
    обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ