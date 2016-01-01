СБУ не підтверджує передачу заручниць бойовиків через Савченко

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Юрій Тандіт

«Як будуть далі використовувати Савченко — ми не можемо сказати, ми в цьому участі не беремо»

В Службі безпеки України не підтверджують передачу двох українських заручниць з підкотрольних самоназваним «ДНР» та «ЛНР» територій Надії Савченко

Про це Громадському повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Немає ніякого обміну. Зрозуміло вже всім, що намагаються маніпулювати з того боку і з боку Росії нашими відомими політиками. Ми тільки говоримо про те, що ми забезпечуємо процес звільнення заручників. Як будуть далі використовувати Савченко — ми не можемо сказати, ми в цьому участі не беремо», — сказав він.

За його словами, Україна готова передати протилежній стороні 15 заручників. Також українська сторона наполягає на обміні полоненими у форматі "228 на 58". За його словами, така формула узгоджена с ОБСЄ.

«Ми готові віддавати за кожного нашого заручника 3 людей та більше. І зараз прийняте рішення обміняти 228 людей на наших 58», — сказав він.

Нагадаємо,ватажки бойовиків заявили, що передадуть Савченко двох полонених жінок.

У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».