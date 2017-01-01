СБУ не збирається переглядати рішення про недопуск Самойлової на «Євробачення»

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Юлія Самойлова, представниця Росії на «Євробаченні-2017»

Для СБУ всі перед законом рівні, наголосив Юрій Тандіт

Служба безпеки України не вбачає підстав для перегляду рішення про заборону в’їзду в Україну російській співачці Юлії Самойловій, як мала представляти Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві. Про це сьогодні в коментарі журналістам заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми своє слово сказали. Ми в усякому випадку зробили те, що могли зробити. Можу сказати, що, звичайно, зараз це рішення (і ми це бачимо з позавчорашнього дня) намагатимуться «розкручувати» російські пропагандисти. Ми, звичайно, однозначно будемо робити все, щоб заходи («Євробачення») відбулися в Києві безпечно. Але ми бачимо, що вже зараз Росією використовуються засоби масової інформації, в тому числі лобістами у Європі, щоб дискредитувати це рішення, яке було прийнято в рамках закону», – сказав Тандіт.

Він наголосив, що для СБУ всі перед законом рівні.

При цьому радник голови спецслужби додав, що українська сторона бажає Самойловій творчих успіхів. «Вона не проходила жодних конкурсів. Фактично її було призначено для участі в конкурсі, при цьому дуже цинічно. Всі ми бачимо ці наслідки, які зараз відбуваються», – сказав Тандіт.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойловій не шукатимуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Європейський мовний союз пропонував організувати пряму трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової для показу на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві.

Віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко натомість заявив, що показ виступу російської співачки Юлії Самойлової на «Євробаченні-2017» порушуватиме українське законодавство.

Російський «Первый канал» відхилив пропозицію Європейської мовної спілки про організацію дистанційного виступу Самойлової.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

Джерело: УНІАН