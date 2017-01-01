СБУ: Обстріл консульства Польщі могла здійснити людина, яка не отримала візу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку

Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета

В СБУ вважають, що причинами обстрілу будівлі Генерального консульства Польщі у Львові могли стати хуліганство або помста з боку особи, що не отримала візу.

Про заявив начальник Апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

«Відносно додаткових версій, які також розглядаються слідством, — це і хуліганство, тобто певні дії, які не несли в собі політичну мотивацію. Також розглядається те, що хтось із людей яким, наприклад, було відмовлено у видачі візи до Європейського Союз цією консульською установою, вирішив таким чином помститися», — сказав Ткачук.

Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.

Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.