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    СБУ: Обстріл консульства Польщі могла здійснити людина, яка не отримала візу

    • Сьогодні, 05:13
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    Невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку
    Невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку

    Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета

    В СБУ вважають, що причинами обстрілу будівлі Генерального консульства Польщі у Львові могли стати хуліганство або помста з боку особи, що не отримала візу.

    Про заявив начальник Апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

    «Відносно додаткових версій, які також розглядаються слідством, — це і хуліганство, тобто певні дії, які не несли в собі політичну мотивацію. Також розглядається те, що хтось із людей яким, наприклад, було відмовлено у видачі візи до Європейського Союз цією консульською установою, вирішив таким чином помститися», — сказав Ткачук.

    Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

    Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

    Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

    Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

    Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. 

    Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

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