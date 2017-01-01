СБУ: Обвинувачених у подіях на Майдані та 2 травня в Одесі не можна передати бойовикам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тандіт додав, що бойовики запрошують осіб, які скоювали злочини до початку збройного конфлікту на Донбасі

Україна може передати бойовикам «ЛНР» і «ДНР» в рамках Мінських домовленостей тільки тих осіб, які були засуджені за дії, пов'язані зі збройним конфліктом на Донбасі.

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, який офіційно займається обміном і поверненням заручників.

«Ці люди, які затримувались, і можуть бути передані в рамках Мінських домовленостей, вони всі мають відношення до Антитерористичної операції. Жодним чином, вони не пов'язані ані з Майданом, а ні з подіями в Одесі», — сказав він.

Також Тандіт додав, що бойовики запрошують осіб, які скоювали злочини до початку збройного конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, у списках, оприлюднених Савченко, серед інших осіб, яких вимагають бойовики, були обвинувачені за вбивство на Майдані «екс-беркутівці» Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Сергій Тамтур.

Також там були зазначені Владислав Романюк, Сергій Корчинський та Степан Герасимчук, яких обвинувачують у терактах і подіях в Одесі 2 травня.

Також Тандіт заявив, що бойовики вимагають на обмін десятки осіб, які не причетні до АТО.