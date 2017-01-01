СБУ оголосила винагороду за інформацію про обстріл консульства Польщі

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СБУ видасть премію інформатору

Служба безпеки звертається до громадян, які володіють корисною для слідства інформацією

СБУ пропонує 25 тисяч гривень за інформацію про вибухи у Генеральному консульстві Польщі у Луцьку. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки України звертається до громадян, які володіють корисною для слідства інформацією за фактом вибуху 29 березня у приміщенні Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку.

СБУ пропонує гарантовану винагороду у розмірі 25 тисяч гривень за достовірні дані, що посприяють у розкритті резонансного злочину.

У СБУ пропонують звертатися за контактним телефоном УСБУ у Волинській області: (097)7-911-911.

Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.

Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.