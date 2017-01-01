СБУ опитала Савченко щодо її візиту до «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Службі безпеки заявляють, що Савченко маніпулюють російськіі спецслужби

У рамках кримінального провадження за статтею «тероризм» СБУ опитала нардепа Надію Савченко.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі 5 каналу.

Він зазначив, що, спілкуючись з представниками незаконних формувань за лінією зіткнення, Савченко як таємниценосій виносить звідси дуже багато інформації.

«Вона не уповноважена Україною та веде перемовини з терористами, вона робить дуже багато піару. На жаль, нею маніпулюють з боку російських спецслужб. Ми бачили, скільки там було російських ЗМІ, як готували цю поїздку і як її підносили. Фактично, це удар по нас усіх», - наголосив Тандіт.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.

Нагадаємо, вчора Володимиру Рубану заборонили виїжджати на окуповані території Донбасу та перевозити полонених.

Він назвав це «помстою за Савченко».