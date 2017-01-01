СБУ перехопила розмови Захарченка про товарну блокаду

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Переговори терористів

Переговори засвідчують, що верхівка терористичної організації «ДНР» насправді зацікавлена у блокаді залізниці на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Переговори засвідчують, що верхівка терористичної організації «ДНР» насправді зацікавлена у цій блокаді, і доводять штучність відповідних «ультиматумів» українській владі. Бойовики планують, за вказівкою російських кураторів, використати цю ситуацію для т.зв. «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме ці наміри були оголошені у заяві, яку вони обговорювали у перехопленій розмові.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

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