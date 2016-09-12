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    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок

    • Сьогодні, 20:08
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    Вилучення підробних акцизних марок
    Вилучення підробних акцизних марок

    Завдяки вилученню партії підробок, співробітники СБУ попередили збитки державного бюджету на більше ніж 50 мільйонів гривень

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури перекрили контрабандний канал поставок в Україну підроблених марок акцизного збору для тютюнових та алкогольних виробів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес учасники міжнародного угруповання. Акцизні марки, виготовлені в одній з країн Південно-Західної Азії, завозилися в нашу країну з території невизнаного Придністров’я». – йдеться у повідомленні. 

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    Оперативники СБУ спільно з податковою міліцією ДФС затримали автомобіль із трьома зловмисниками на Одещині відразу після перетину державного кордону. Учасники угруповання намагалися збути замовникам чотири мільйони фальшивих марок акцизного збору.

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    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок
    СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок

    «Завдяки вилученню партії підробок, співробітники спецслужби попередили збитки державного бюджету на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень», - зазначають у СБУ.
    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зловмисників, серед яких є організатори нелегального бізнесу, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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