СБУ перекрила канал поставок в Україну підроблених акцизних марок

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Вилучення підробних акцизних марок

Завдяки вилученню партії підробок, співробітники СБУ попередили збитки державного бюджету на більше ніж 50 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури перекрили контрабандний канал поставок в Україну підроблених марок акцизного збору для тютюнових та алкогольних виробів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес учасники міжнародного угруповання. Акцизні марки, виготовлені в одній з країн Південно-Західної Азії, завозилися в нашу країну з території невизнаного Придністров’я». – йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ спільно з податковою міліцією ДФС затримали автомобіль із трьома зловмисниками на Одещині відразу після перетину державного кордону. Учасники угруповання намагалися збути замовникам чотири мільйони фальшивих марок акцизного збору.

«Завдяки вилученню партії підробок, співробітники спецслужби попередили збитки державного бюджету на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень», - зазначають у СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зловмисників, серед яких є організатори нелегального бізнесу, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.