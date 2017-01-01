СБУ перекрила потужний канал поставок товарів терористам

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Вилучені печатки фіктивних підприємств

Організували канал громадяни України та Росії

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою перекрили у районі проведення антитерористичної операції потужний канал поставок терористам продуктів харчування та товарів першої необхідності. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що організували канал громадяни України та РФ. Ділки задіяли механізм фіктивного експорту, через який товари, що нібито призначені для третіх країн, з України через територію РФ потрапляли до так званої ДНР. Для реалізації оборудки зловмисники створили мережу підставних комерційних структур», - йдеться в повідомленні.

СБУ інформує, що під час одночасних обшуків в офісах комерційних структур у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Костянтинівці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, задіяних у поставках продукції терористам, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами здійснення протиправної діяльності, велику кількість валюти.

«Накладено арешт на сімдесят транспортних засобів, що здійснювали перевезення вантажів до тимчасово непідконтрольних Україні територій. Заблоковано двадцять один банківський рахунок комерційних структур, через які «проходили» гроші, отримані від незаконних поставок товарів», - повідомляє СБУ.

Вирішується питання щодо перекваліфікації вже відкритого кримінального провадження на ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності встановлених спецслужбою організаторів нелегального бізнесу.