СБУ перевіряє, хто з українських депутатів «засвітився» в Криму - Тандіт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Тандіт

Служба безпеки підтвердила: в Криму перебувають «делегації» з Європи та інших країн

Служба безпеки України почала перевірку інформації про візит українських депутатів до окупованого Росією Криму.

Про це телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Можу лише запевнити, що ми дійсно будемо діяти в рамках закону, ми перевіряємо інформацію щодо громадян України. Можу підтвердити те, що ряд самопризначених посадових осіб з Донецька і Луганська дійсно в'їхали в наш анексований Крим, очевидно, що їх у тому числі і мають на увазі російські політики. Можу підтвердити інформацію, що, за нашими даними, на території нашого анексованого Криму перебувають політики з країн зарубіжжя і Європи в тому числі», - заявив Тандіт.

Радник голови СБУ відмовився уточнювати, як саме буде проводиться перевірка інформації про депутатів. Також Тандіт пообіцяв офіційно повідомити про результати, коли вони будуть відомі.

«Про рішення ми повідомимо, це буде офіційне рішення СБУ, ми будемо діяти в рамках закону, реагувати на цю інформацію так само, як і Міністерство закордонних справ", - запевнив він.

Нагадаємо, що російські та підконтрольні окупантам кримські ЗМІ повідомили, що до Криму приїхала делегація депутатів з Європи.За їхніми повідомленнями, делегація перебуватиме на окупованому Росією півострові 19-21 березня.

У свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов доручив СБУ перевірити інформацію про візит українських політиків та політиків з інших країн у Крим для введення проти них санкцій.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму.