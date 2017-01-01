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    СБУ перевіряє інформацію про візит Пєскова до Луганська

    • Сьогодні, 12:22
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    Юрій Тандіт
    Юрій Тандіт

    Поки що цю інформацію в СБУ не коментують

    Служба безпеки України перевіряє інформацію про візит прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова в окупований Луганськ. Про це УНІАН повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

    «Ми поки що цю інформацію не коментуємо. З відкритих джерел ми знаємо про нібито відвідування окупованого Луганська прес-секретарем глави сусідньої країни. Цю інформацію ми перевіряємо», – сказав він.

    Нагадаємо, сайт «Остров» із посиланням на джерело в одній зі спецслужб України повідомив, що у понеділок, 27 березня, в Луганськ таємно прибув Дмитро Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з імовірних версій – можлива зміна керівництва «ЛНР». 

    У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації не підтвердили і не заперечили інформацію про приїзд Пєскова до Луганська.

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