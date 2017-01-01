СБУ підозрює низку помічників нардепів у підготовці проплаченого Москвою мітингу

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Василь Грицак

Cьогодні група жінок повинна була проводити акцію під Адміністрацією президент України з намірами прикувати себе наручниками, повідоми Грицак

У Службі безпеки України не виключають, що низка помічників нардепів могли готувати проплачений Москвою мітинг під Адміністрацією президента. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак.

«У нас була інформація про те, що саме сьогодні група жінок повинна була проводити акцію під Адміністрацією президент України з намірами прикувати себе наручниками і так далі... У нас триває роботи по документуванню причетності осіб з числа помічників нардепів до проявів сепаратистського характеру, в організації «круглих столів», голосування і так далі», - сказав він у коментарі телеканалу «112 Україна».

Грицак нагадав, що в кінці лютого на брифінгу СБУ були оприлюднені листування помічників нардепів, де зокрема йшлося про необхідність знайти «плакальниць».

«Я не можу деякі речі оголосити, але, повірте, ми розуміємо, хто плакальниці і звідки вони прийшли», - сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2017 року СБУ викрила групу осіб, яка за замовленням спецслужб РФ готувала різні акції по дестабілізації ситуації в Україні. За даними СБУ, в неї входили керівник ГО «Донбаське земляцтво Києва» Будяк А. В., голова секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного і земельного законодавства» Ярова (Волобуєва) Г. Д., і помічник-консультант ряду нардепів Житомирський Ю. М.