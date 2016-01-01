СБУ побачило руку Тимошенко у реалізації плану «Шатун»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести під НБУ

Бютівці кажуть, що СБУ їм мститься

18 листопада, через три дні після анонсу інспірованого ззовні так званого плану «Шатун», СБУ провела обшуки поруч із епіцентром мітингів – у Центрі культури та мистецтв профспілок України (більш відомому як Жовтневий палац). У підвалі будівлі контррозвідники знайшли понад 700 спальників, десятки наметів, вогнегасників, скрині з прапорами, портативні електростанції, імпровізовані «буржуйки» та решту революційного інвентарю, що належить заснованій бютівцями громадській організації «Антикорупційний рух «Стоп корупція», йдеться у статті «Главкома» «СБУ вполювала «Шатуна». Сліди ведуть до Тимошенко?».

Одразу після вилучення майна заступник голови фракції «Батьківщини» у Київській облраді Олег Кищук заявив, що ці речі мали бути передані до зони АТО для допомоги воїнам. А дії силовиків є помстою за участь його громадської організації «Стоп корупція» (Кищук – керівник цієї структури) за мітинги проти голови НБУ Валерії Гонтаревої 15 листопада.

У свою чергу, як дізнався «Главком» з матеріалів розслідування, всі ці речі були розцінені спецслужбою як знаряддя розколу України. «За допомогою цього майна невстановлені особи мали забезпечити масові заходи, спрямовані на зміну меж території України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, та розпалювання національної ворожнечі», – так представники Служби безпеки пояснювали у суді клопотання про арешт атрибутів вуличних акцій.

«Малоймовірними виглядають плани передати намети, їжу, спальні мішки та решту речей до зони АТО. Річ у тім, що заснована бютівцями громадська організація «Антикорупційний рух «Стоп корупція», у якої було вилучено зазначені вище речі, набула майно лише за кілька днів до початку «Шатуна». Один зі співзасновників громадської організації «Антикорупційний рух «Стоп корупція» Олег Кищук – добрий знайомий Костянтина Бондарєва (наближена особа Юлії Тимошенко, наразі очолює обласну партійну організацію «Батьківщини» у Київській області). Інший співзасновник «Стоп корупції» – Анна Гоголіна. Людина з таким ім’ям та прізвищем керувала броварською партійною організацією «Батьківщини», - йдеться у статті.

У коментарі для «Главкома» сам Кищук встиг повідомити, що вилучені СБУ речі досі не повернуто, хоча вже було відповідне рішення суду. Водночас, коли у телефонній розмові він почув уточнюючі запитання – щодо походження наметів, прапорів, спальних мішків та іншого, – політик раптом почав погано чути співрозмовника та поклав слухавку.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «СБУ вполювала «Шатуна». Сліди ведуть до Тимошенко?»