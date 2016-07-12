СБУ погодила заборону на в'їзд Ле Пен до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марін Ле Пен всупереч позиції Європейського союзу заявила, що анексія Росією українського Криму не була незаконною

Міністерство закордонних справ України отримало лист від Служби безпеки України для погодження ініціативи про заборону в’їзду до України кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

Про це повідомила заступник начальника управління інформації політичного департаменту МЗС України Олена Ващенко, пише «Радіо Свобода».

Вона нагадала про заяву МЗС із висловленням обурення з цього приводу і попередженням, що «такі заяви, а також дії на порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну».

Раніше в середу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ України листа для погодження заборони на в’їзд до України Марін Ле Пен у зв’язку з заявою французького політика щодо анексії Росією Криму.

Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією «не є незаконною».

МЗС України жорстко відреагував на цю заяву Ле Пен.