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    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти

    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка
    Патрулювання Одеси
    Фото: СБУ
    Патрулювання Одеси

    Патрулювання відбулося на виконання рішення спільної наради керівників силових структур

    Бійці СБУ сьогодні розпочали патрулювання Одеси в рамках заходів по недопущенню терористичних та екстремістських проявів. Про це йдеться у повідомленні управління Служби безпеки України в Одеській області.

    Там зазначили, що патрулювання відбулося на виконання рішення спільної наради керівників силових структур від 29 квітня, на якій було погоджено несення посиленого режиму служби усіма правоохоронними органами регіону із залученням членів громадських формувань.

    Місцеве управління оприлюднило фото з патрулювання.

    Нагадаємо, СБУ розпочинає працювати в Одесі у посиленому режимі.

    Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв жорстку реакцію влади на можливі провокації протягом першої декади травня.

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    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти
    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти
    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти
    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти
    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти
    СБУ показала фото з патрулювання Одеси: з бійцями охоче фотографувалися діти
    Фото: СБУ

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