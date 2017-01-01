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    СБУ порушила справу проти російського письменника Прилєпіна

    • Сьогодні, 22:16
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    З початку збройного конфлікту на Донбасі Прилєпін активно підтримував сепаратистів

    Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти громадянина Росії, письменника Євгена (Захара) Прилєпіна.

    «Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України», – повідомила 16 лютого речниця СБУ Олега Гітлянська.

    13 лютого повідомлялося, що Прилєпін став «заступником командира» одного з підрозділів угруповання «ДНР». Сам Прилепін заявив, що братиме участь у бойових діях.

    З початку збройного конфлікту на Донбасі Прилєпін активно підтримував сепаратистів. З 2015 року він є «радником» ватажка донецьких сепаратистів Олександра Захарченка, опублікував про нього книгу.

    Раніше Євген (Захар) Прилєпін був командиром відділення російського ОМОНу і воював у Чечні.

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