СБУ припинила діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 700 мільйонів гривень

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Накладено арешт на рахунки сорока семи підприємств, відкритих організаторами у банківських установах

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом понад сімсот мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що «конверт» надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів України. Оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій.

Для виведення капіталів у «тінь» ділки створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами. Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання організаторів конвертцентру в столиці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію – бланки підприємств з печатками, незаповнені акти виконання підрядних робіт, чернетки із записами, які доводять проведення фінансових оборудок.

Правоохоронці також виявили двадцять один комп’ютер, обладнаний системою «клієнт-банк», майже двісті сорок печаток і понад сто кліше фіктивних підприємств, більш ніж триста тисяч гривень, майже три тисячі доларів, півтори тисячі євро.

Накладено арешт на рахунки сорока семи підприємств, відкритих організаторами у банківських установах. Перевірка фінансової діяльності конвертцентру правоохоронцями триває. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.