  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    СБУ припинила діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 700 мільйонів гривень

    • Сьогодні, 22:29
    • Розсилка

    Накладено арешт на рахунки сорока семи підприємств, відкритих організаторами у банківських установах

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом понад сімсот мільйонів гривень.

    Правоохоронці встановили, що «конверт» надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів України. Оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій.

    Для виведення капіталів у «тінь» ділки створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами. Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання організаторів конвертцентру в столиці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію – бланки підприємств з печатками, незаповнені акти виконання підрядних робіт, чернетки із записами, які доводять проведення фінансових оборудок.

    Правоохоронці також виявили двадцять один комп’ютер, обладнаний системою «клієнт-банк», майже двісті сорок печаток і понад сто кліше фіктивних підприємств, більш ніж триста тисяч гривень, майже три тисячі доларів, півтори тисячі євро.

    Накладено арешт на рахунки сорока семи підприємств, відкритих організаторами у банківських установах. Перевірка фінансової діяльності конвертцентру правоохоронцями триває.  Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

    Читайте також
    СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ